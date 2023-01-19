Экология 19 января 2023, 10:58 Россиянам запретят законодательно выбрасывать мусор в унитаз

Читать 360tv в

С такой инициативой выступил Российский экологический оператор

РЭО направит в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации официальное письмо с предложением запретить гражданам на законодательном уровне выбрасывать пищевые и бытовые отходы в канализацию.

Реклама

В последний месяц РЭО фиксирует в СМИ рост числа сообщений о засорах в канализации из-за мусора. Например, с начала 2022 года в Липецке устранили более 8 тысяч засоров на сетях водоотведения и извлекли из коллекторов и колодцев более 100 тонн мусора, который горожане выбросили в унитаз.

Реклама

По данным «Мосводоканала», в столице только с одних Люберецких очистных сооружений ежедневно вывозят около 20 тонн прессованных отходов, не предназначенных для утилизации через канализационную систему.

В Перми причинами засоров становятся всевозможные типы отходов: от бытовых отходов типа ватных палочек, выброшенных в унитаз, до крупногабаритных отходов вроде ковров и диванов, выброшенных в канализационные колодцы. Диспетчерские службы города ежегодно получают более 5000 обращений о засорах.

В Тюмени за 2022 год на очистные сооружения канализации по коллекторам поступило более 1000 тонн мусора. Это лишь несколько примеров, подобная картина складывает во всех регионах страны.

При этом отходы, которые попали в канализацию, собираются в крупные кучи и перекрывают путь сточным водам — происходит закупорка трубопровода. Это приводит к дополнительным издержкам. Среди наиболее частных сбрасываемых в канализацию отходов — предметы личной гигиены (ватные палочки, влажные салфетки), втулки (подлежат переработке вместе с макулатурой), упаковка и пакеты.

«РЭО работает над механизмом сокращения образования отходов, развития инфраструктуры утилизации и вовлечения вторсырья в повторный оборот — расширенной ответственностью производителей и импортеров товаров. Также мы занимаемся инвестициями в инфраструктуру. Только за 2022 год введены в эксплуатацию более 30 предприятий. Однако чтобы отходы попадали на эти предприятия по утилизации, их необходимо выбрасывать в соответствующие контейнеры для вторсырья или смешанных отходов. И уж точно — не в канализацию», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В связи с этим РЭО выступил с предложением рассмотреть вопрос совершенствования государственного регулирования в части предотвращения ненадлежащего сброса отходов в системы коммунального хозяйства, в том числе предусмотреть установление ответственности за последствия таких действий.