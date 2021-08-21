Россиянам рекомендовали не разогревать еду в пластиковой упаковке

«Российский экологический оператор» рассказал, что не стоит разогревать в микроволновке еду в пластиковой упаковке. Уточняется, что большинство видов пластика выделяет токсины при нагревании.

Генеральный директор оператора Денис Буцаев уточнил, что многие производители упаковывают свою продукцию в пластик из-за его недорогой цены. Но разогревать еду в заводской упаковке не стоит, так как многие виды пластика небезопасны при нагревании.

Токсичными являются полистирол и вспененный полистирол. Из первого изготавливают одноразовую посуду, стаканчики для йогуртов, контейнеры для яиц. Из второго — лотки, подложки, боксы. При нагревании из обоих материалов выделяется опасный канцероген.

«Еда в микроволновке может нагреваться до 100 градусов. При этом уже при 60 градусах ПЭТ начнет размягчаться и терять форму. ПВХ, который выделяет хлор, такая участь ждет при 65-70 градусах. В целом любой пластик желательно не нагревать выше 80 градусов», — рассказали в РЭО.