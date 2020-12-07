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    07 декабря 2020, 01:50

    Россиянам расскажут, как правильно выбрасывать батарейки

    Кирилл Фролов

    В России стартовала просветительская акция, в рамках которой блогеры расскажут о том, как правильно утилизировать батарейки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерального экологического оператора (ФЭО).
    Россиянам расскажут, как правильно выбрасывать батарейки

    Акция направленна главным образом на школьников — 12 блогеров, обсуждающих проблемы экологии, расскажут им о важности переработки батареек и использовании аккумуляторов.

    Поучаствовать в акции могут все желающие. Для этого нужно записать 15-секундное видео о способах правильной переработки элементов питания и выложить пост с хештегом #экозабота и призывом «утилизируйте батарейки правильно и переходите на аккумуляторы» в соцсети Likee (схожа с TikTok). Блогеры выберут лучшие видео и 23 декабря объявят победителей.

    По словам замдиректора ФЭО по экологическим проектам Максима Королькова, экологические привычки важно формировать с самого детства. А бережное отношение к природным ресурсам позволит создать в стране безопасную и современную систему обращения с отходами.

    Одной из целей национального проекта «Экология» является создание системы по обращению с батарейками и другими опасными отходами. К 2024 году должно возникнуть семь заводов по переработке таких отходов.