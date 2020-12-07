Россиянам расскажут, как правильно выбрасывать батарейки

Акция направленна главным образом на школьников — 12 блогеров, обсуждающих проблемы экологии, расскажут им о важности переработки батареек и использовании аккумуляторов.

Поучаствовать в акции могут все желающие. Для этого нужно записать 15-секундное видео о способах правильной переработки элементов питания и выложить пост с хештегом #экозабота и призывом «утилизируйте батарейки правильно и переходите на аккумуляторы» в соцсети Likee (схожа с TikTok). Блогеры выберут лучшие видео и 23 декабря объявят победителей.

По словам замдиректора ФЭО по экологическим проектам Максима Королькова, экологические привычки важно формировать с самого детства. А бережное отношение к природным ресурсам позволит создать в стране безопасную и современную систему обращения с отходами.

Одной из целей национального проекта «Экология» является создание системы по обращению с батарейками и другими опасными отходами. К 2024 году должно возникнуть семь заводов по переработке таких отходов.