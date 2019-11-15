Россиянам рассказали, почему ноябрь «депрессивный» месяц

Каждый год с приходом холодов и сокращением солнечного дня ухудшается настроение и появляется апатия. Оказалось, что синоптики считают самым «депрессивным» месяцем года именно ноябрь. В это время всегда особенно хмуро из-за низкого атмосферного давления и сильной облачности.

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«Ноябрь — это депрессивный месяц с метеорологической точки зрения. Почему? Область низкого давления называется депрессией, а в этот период наблюдаются низкое давление, циклоны и облака», — рассказал и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд ТАСС.

Он пояснил, что циклоны приносят облака, которые перекрывают солнечные лучи. Если пасмурно, «то солнца нет и постоянная хмурость».

По словам Вильфанда, наблюдения показывают, что чаще всего облачность затягивает небо в ноябре и первой половине декабря. Чтобы плохое настроение не одолевало в этот период, метеоролог предложил уделять больше времени родным и близким, а также чаще ходить в музеи или театры.

Несмотря на всю «депрессивность», в ближайшие дни синоптики обещают довольно хорошую погоду. В пятницу, 15 ноября, будет от +4 до +6 градусов тепла. В выходные температура изменится незначительно. От +5 до +7 градусов ожидается 16 ноября, а на следующий день — +5…+7 градусов тепла. Холоднее станет в первые дни новой рабочей недели. Понедельник принесет -1…-6 градусов, а 19 ноября будет от нуля до -5.