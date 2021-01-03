Россиянам рассказали, почему нельзя верить прогнозу погоды на месяц
Об этом Nation News рассказала климатолог, доктор географических наук, действительный член Русского географического общества Нина Зайцева. Она подчеркнула, что синоптики много лет архивировали данные о погоде, а затем с помощью метода аналогов давали прогнозы на краткий и более длительный срок.
«Но последние два-три десятилетия этот способ дал сбой, потому что что-то сломалось в нашей атмосферной машине, она ведет себя не так, как раньше. А чем нетипичнее погода, тем труднее сезон прогнозировать», — отметила она.
Зайцева добавила, что сейчас ученые строят преимущественно численные модели, решают уравнения движения, энергии и статики. Но еще в 70-е годы было доказано, что возможности этих численных методов ограничены. Они не работают для расчета погоды на срок более естественного синоптического периода. Единый синоптический период — это продолжительность жизни одного циклона — он равен примерно семи дням.
«На срок более семи дней прогноз делать бессмысленно», — заключила она.