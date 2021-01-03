Россиянам рассказали, почему нельзя верить прогнозу погоды на месяц

Длительным прогнозам погоды верить нельзя: достоверной может быть только информация на ближайшую неделю. Дело в том, что в последние годы атмосфера стала вести себя не так, как раньше, и предсказать ее поведение стало сложнее.

Об этом Nation News рассказала климатолог, доктор географических наук, действительный член Русского географического общества Нина Зайцева. Она подчеркнула, что синоптики много лет архивировали данные о погоде, а затем с помощью метода аналогов давали прогнозы на краткий и более длительный срок.

«Но последние два-три десятилетия этот способ дал сбой, потому что что-то сломалось в нашей атмосферной машине, она ведет себя не так, как раньше. А чем нетипичнее погода, тем труднее сезон прогнозировать», — отметила она.

Зайцева добавила, что сейчас ученые строят преимущественно численные модели, решают уравнения движения, энергии и статики. Но еще в 70-е годы было доказано, что возможности этих численных методов ограничены. Они не работают для расчета погоды на срок более естественного синоптического периода. Единый синоптический период — это продолжительность жизни одного циклона — он равен примерно семи дням.

«На срок более семи дней прогноз делать бессмысленно», — заключила она.