Россиянам рассказали об изменениях погоды на территории страны за последнее время

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Елена Акентьева обсудила с «Парламентской газетой» погодные изменения, которые произошли в России в последнее время.

Акентьева заметила, что в целом на территории России средняя годовая температура выросла на один-два градуса Цельсия. По ее словам, эти изменения неравномерны по территориям и сезонам. Она уточнила, что зимой отмечается наибольшее потепление.

«Особенно отчетливо это зимнее потепление на три градуса проявилось в западном секторе Арктической зоны России и в центральных районах Якутии, а также на Северо-Западе, включая Калининград и Петрозаводск, где зимние температуры выросли на 2-3 градуса. Меньше всего потепление проявилось на Черноморском побережье, в Приморье и на Западном побережье Камчатки — там средняя годовая температура выросла только на один градус», — перечислила собеседница издания.