Экология 25 января 2023, 19:19 Россиянам рассказали о вреде пластика для экологии

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Пластик опасен как для человеческого организма, так и для всей экосистемы в целом. Об этом напомнил заслуженный эколог России Андрей Пешков в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, в организм человека пластик может попасть при употреблении в пищу рыбы, которая накопила этот материал в себе. Также при попадании пластмассовых материалов в экосистему происходит диссонанс.

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Как сообщил RT, человечеству необходимо понять всю важность и глобальность этой проблемы для ее решения.