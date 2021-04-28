Россиянам рассказали о погоде в начале мая

Теплая погода с температурой до +20 градусов установится в начале мая на юге Европейской России и на юге Западной Сибири. При этом на северо-западе европейской части страны будет прохладно.

«На юге Европейской России в первые дни мая температура будет близка к обычным значениям, 18–20 градусов. Это норма, но не выше. Конечно же, уже веселее. Туда смело можно ехать. Комфортная нормальная погода — не жарко, но комфортно», — сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с РИА «Новости».

Также установится теплая погода на юге Западной Сибири. По его словам, столбики термометров будут на отметках от +16 до +20 градусов в Омской, Томской и Новосибирской областях. На Таймыре будет ааномально теплая погода, на 8–10 градусов выше нормы.

В центр Европейской России, по прогнозам Гидрометцентра, в мае придет погода, соответствующая климатическим нормам.

«В первые два дня мая температура приблизится к обычным значениям. 1 мая ночная температура около 5-6 градусов, температура будет близка к обычным значениям. Дневные температуры будут невысокими — +8…+13 градусов, 2 мая такие же температуры — +10…+12 градусов», — сказал Вильфанд.

При этом на северо-западе европейской части России, как уточнил ученый, будет прохладно. В Мурманске, по его словам, будет не жарко, 0… +4.

Жителей и гостей столицы на майских праздниках ждет до +14 градусов. Столбики термометров покажут значения на два-четыре градуса ниже климатической нормы.