Россиянам рассказали о погоде на Новый год

На севере европейской части России, в Приморье, центральных регионах страны и на тихоокеанском побережье во второй половине декабря будут властвовать циклоны. Из-за этого погода в указанных регионах будет теплее нормы.

Об этом РИА «Новости» синоптики из центра погоды «Фобос».

При этом под холодную температурную аномалию попадут юг Русской равнины, Урала и Сибири, а также большая часть Дальнего Востока. Синоптики отметили, что Сибири в праздничные дни температура может опуститься на пять градусов ниже установленной для этого времени года нормы.

Ранее москвичам сообщили, что к Новому году высота снежного покрова может вырасти до 13 сантиметров. При этом температура воздуха в последнюю декаду декабря в столице будет находится в диапазоне от -6 до -11 градусов.

Со следующей недели москвичей ждут морозы до -15 градусов. При этом в столице будет держаться солнечная и ясная погода без осадков.