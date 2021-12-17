Россиянам рассказали о погоде на новогодних праздниках

В средней полосе России, и в Москве в том числе, в новогоднюю ночь и в последующие праздничные дни будет морозная погода. Температура воздуха опустится ниже -10 градусов, рассказал синоптик, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В беседе с Lenta.ru Шувалов отметил, что средняя полоса России и Москва сейчас находятся «в преддверии очень сильного, мощного вторжения холода». По словам синоптика, оно начнется уже 20 декабря — явление продлится практически всю следующую неделю.

Подобные сильные вторжения, по словам синоптика, растягиваются во времени и достаточно продолжительны. Это позволяет с большой долей уверенности говорить о том, что в новогоднюю ночь столбики термометров покажут от -10 до -15 градусов. Также синоптик отметил, что «будет небольшой снежок».

Такая погода задаст тон последующим праздничным дням, отметил Шувалов. Первые 10 дней 2022 года будут стоять морозы, которые Шувалов назвал типичными для такого периода. Однако, как добавил синоптик, возможны изменения.

Также как в средней полосе России, ситуация будет складываться и в Поволжье, и на Урале. В Петербурге и на северо-западе Русской равнины в новогоднюю ночь и в январские праздники более вероятны оттепели.

Активная циклоническая деятельность ожидается на юге. Там прогнозируется ненастная погода с осадками и ветром.

В ближайшие дни Центральную Россию накроют сильные морозы, температура может опуститься до -35 градусов, сообщили в Гидрометцентре. В период с 21 по 25 декабря метеоцентр объявил штормовое предупреждение.