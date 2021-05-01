Россиянам рассказали о погоде на майские праздники

Хорошая погода на майские праздники ждет жителей северных регионов России. Температура будет выше нормы, но столбики термометров будут показывать около нуля градусов. При этом на юге страны будет жарко. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, на севере страны ожидается по-настоящему «жаркая» погода для мая в этих регионах. Вильфанд подчеркнул, что северянам на майские праздники повезло.

«В Ямало-Ненецком автономном округе температура на 10-12 градусов выше нормы. Правда, там нормы очень низкие, и дневные температуры будут в районе нулевой отметки», — пояснил он «Парламентской газете».

При этом на юге европейской части России будет практически летняя погода. Тоже самое касается Краснодарского края, побережья Черного моря и нижней Волги. Жителям этих регионов обещают до +24 градусов жары.

Воздух прогреется до +16…+20 градусов на юге западной Сибири. Тепло будет и в Приморье, а также в Хабаровском крае и Амурской области. Неустойчивую погоду синоптики обещают в центре европейской России. Дожди закончатся 1 мая, а на следующий день столбики термометров покажут до +15 градусов. Гроза с осадками ожидаются 3 мая, а 4 мая будет похолодание на 6 градусов.