Россиянам рассказали о «неоднородной» погоде после Нового года
Вильфанд предупредил об оттепелях и морозах после Нового года
Неоднозначный характер погоды ожидает жителей европейской части России после Нового года. Оттепели будут сменяться сильными морозами. Об этом «Парламентской газете» рассказал научный руководитель «Гидрометцентра» Роман Вильфанд.
«Что касается января и февраля, то, по прогнозам Росгидромета, зима в европейской части России будет неоднородной. Количество оттепелей превысит климатические характеристики», — отметил метеоролог.
При этом он сообщил, что одновременно ожидаются периоды сильных морозов с температурой до -20...-25 градусов.
Когда именно наступят морозы или будут оттепели в настоящее время предсказать невозможно, отметил специалист.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, что жителей столичного региона на неделе ожидает значительное похолодание. По прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся ниже 20-градусной отметки.