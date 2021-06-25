Россиянам рассказали о грозящей после жары засухе

Аномальная жара после снижения температуры к 28 июня вряд ли еще раз будет ждать россиян этим летом. Но ей на смену придет другой катаклизм — засуха. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В беседе с РИА ФАН Тишковец отметил, что положительное отклонение от нормы сократится уже со следующей недели, и превышение нормы будет всего максимум в четыре градуса. С наступлением июля эта аномалия будет постепенно уменьшаться до одного градуса. Июль, в целом, по словам синоптика, будет все равно на 1,5-2 градуса теплее, «но это в рамках статистической погрешности».

«Нас ожидает, вероятно, засушливый период. В июле поменьше: недобор по осадкам будет 10-20%, в августе — чуть больше. Дальше жестких сценариев я не вижу», — рассказал Тишковец.

Аномально высоких температур в долгосрочной перспективе он не видит. По его словам, «все более-менее ровно, близко к многолетним значениям, но немного превышает их».

Во многих регионах России уже несколько дней держится аномальная жара. В столице температура достигла абсолютного максимума для июня — 37,4 градуса. Такая погода может вызвать тепловой удар, который для маленьких детей может стать смертельным. Эксперты рассказали «360», как родителям уберечь своих детей от такой опасности и что брать с собой в такую жару.