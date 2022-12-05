Экология 05 декабря 2022, 03:45 Россиянам рассказали, когда уйдут аномальные холода Синоптик Вильфанд: аномальные холода уйдут с европейской части России в конце недели

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Потепление придет в европейскую части России к концу рабочей недели. Аномальные холода пойдут на спад. Они сменятся нормальными для этих дней температурами. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он рассказал, что температурный режим резко сменится к четвергу. Пока же центральная часть страны, Урал и Поволжье переживают температуры, которые ниже нормы на 7-10 градусов.

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В Привожском округе пока сохранится отклонение от нормы в сторону минуса.

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Вместе с тем россиян ожидает пасмурная погода и осадки. Это связано с потеплением и южными ветрами, которые придут в центральную часть страны.

«Это приведет также к увеличению облачности и осадкам», — отметил Вильфанд.

Ранее москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении 5 декабря. Оно достигнет отметки в 770 миллиметров ртутного столба и побьет рекорд 2001 года.