Россиянам рассказали, когда откроется купальный сезон на Черном море

Наступление купального сезона на побережье Черного моря наступит не раньше, чем через неделю, когда прогрев будет устойчивым. В ближайшее время температура воды понизится из-за прогнозируемых дождей, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге России прогнозируются дожди с понедельника, а это, конечно, приведет к понижению температуры воды. Примерно через неделю прогнозируется наступления купального сезона», — сообщил синоптик.

Температура моря в районах Сочи, Туапсе, Ялты и Анапы колеблется в пределах 20 градусов, однако это пока неустойчивые показатели. Для начала купального сезона должен быть устойчивый прогрев воды, пояснил Вильфанд.

Южным регионам России синоптик на ближайшие дни предсказал дождь и град с усилением ветра до 25 метров в секунду. На севере страны Вильфанд спрогнозировал заморозки. В Якутии, по словам синоптика, установится сильная жара до +32 градусов.