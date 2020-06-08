Россиянам рассказали, когда начнется купальный сезон

С каждым днем в России становится все теплее. Пока вода в Черном море ниже +20 градусов, но уже через неделю можно будет начать купаться.

«На черноморском побережье сейчас +17… +18 градусов, за счет очень теплой погоды примерно через неделю ожидаем повышения до +20 градусов. Это уже вполне купальный сезон», — привело слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда РИА «Новости».

Синоптик добавил, что на Азовском море купаться можно будет уже на этой неделе. Кроме того, очень быстро вода будет прогреваться в водоемах в центре европейской части страны. Там тоже совсем скоро температура станет комфортной для купания.

Ранее Вильфанд отмечал, что лето в этом году принесет с собой переменчивую погоду по всей России. Жителей ждут сухие и жаркие дни, которые будут сменяться дождями, грозами и холодом. Причиной такой погоды станет нестандартное перемещение воздушных масс. Зачастую они двигаются с запада на восток, но этим летом будут перемещаться с юга на север и с севера на юг.