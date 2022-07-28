Россиянам рассказали, как помочь планете

Климатические изменения зависят не только от стратегий государств, но и от привычек каждого человека на земле. Координатор проектов по климату и энергетике российского отделения Гринпис Полина Каркина рассказала ИА НСН, что можно сделать, чтобы снизить вред, наносимый планете.

«Если не будет изменений в индивидуальном поведении, в моделях у ученых не получается 1,5 градуса. У нас сегодня планета потеплела на 1,1 градуса, по состоянию на прошлый год, мы хотим удержать в пределах 1,5 градусов. К чему нужно стремиться? Есть целый набор мер. Углеродный след состоит из всего, что мы делаем — энергия, которую мы потребляем, как передвигаемся, что мы едим, какие товары потребляем», — сказала Каркина.

Например, вместо личного автомобиля нужно по возможности пользоваться метро, велосипедом или даже каршерингом. Кроме того, можно снизить потребление продуктов животного происхождения — это к тому же принесет пользу здоровью.

«Здесь не идет речь про то, что все должны стать вегетарианцами. Необходимо уйти от перепотребления, стремиться к разнообразному рациону, больше растительной пищи», — пояснила эксперт.