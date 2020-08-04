Россиянам рассказали, где есть риск облучиться радоном

Большое облучение людей природными источниками радона происходит в Туве, Еврейской автономной и Иркутской областях, а также в Ставропольском и Забайкальском краях. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Радон — это радиоактивный газ природного происхождения. Он может выделяться из почвы, строительных материалов, горных пород. Концентрация радона на улице очень низкая, поскольку газ разбавляется атмосферным воздухом. Однако в закрытых помещениях он может накопиться. Об этом написало РИА «Новости».

«Повышенные (в интервале от 5,0 до 10,0 мЗв/год) средние дозы облучения населения природными источниками ионизирующего облучения также характерны для жителей Республики Тыва (5,62 мЗв/год), Ставропольского (5,77 мЗв/год) и Забайкальского (7,35 мЗв/год) краев, Еврейской автономной области (6,55 мЗв/год) и Иркутской области (5,38 мЗв/год)», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Если человек вдохнет радон, то газ попадет ему в легкие. Там радиоактивное излучение может повредить клетки. Из-за этого в свою очередь повышается вероятность развития онкологических заболеваний.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П. В. Рамзаева Роспотребнадзора в настоящее время делает всероссийский онлайн-опрос по информированности россиян о радоне.

Специалисты собираются опросить более полутора тысяч человек. Результаты помогут повлиять на действия властей для обеспечения безопасности жителей РФ, которые живут на территориях с радоном.