Россиянам рассказали, чем удобрять капусту для хорошего урожая

Капуста — универсальный и полезный для здоровья овощ. Из нее можно приготовить множество блюд, начиная от щей и заканчивая голубцами. Специалисты рассказали, как правильно удобрять капусту, чтобы получить богатый урожай. Об этом сообщило «Утро.ру».

Плохая капуста может вырасти из-за переизбытка азона или слишком увлажненной почвы. Стоит подкармливать овощ минеральными удобрениями.

Очень полезна для капусты древесная зола. Вещество содержит в себе калий, магний и фосфор. Таким образом можно уменьшить содержание кислоты в почве. Специалисты рекомендуют либо посыпать почву сухой золой или же растворить вещество в десяти литрах воды, а после полить почву получившимся раствором.

Раствор из куриного помета также может быть благоприятен для растения. Необходимо размешать один литр куриного помета с девятью литрами воды и дать раствору настояться в течение двух дней. После этого каждый получившийся литр стоит растворить в девяти литрах воды и добавить туда 20 граммов монофосфата калия.

Справиться с насекомыми может помочь раствор йода в пропорции 40 граммов аптечного средства на десять литров воды. Одним литр такой воды стоит использовать для поливки одного куста.