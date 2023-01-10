Экология 10 января 2023, 12:00 Россиянам предложили пройти бесплатный курс о мусорной реформе

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РЭО выпустил образовательный курс на тему ТКО для работников отрасли и госслужащих

Российский экологический оператор подготовил бесплатные уроки на тему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Они помогут работникам отрасли и государственным служащим разобраться, как работают законы в сфере обращения с ТКО и экономики замкнутого цикла, узнать лучше, что такое расширенная ответственность производителей (РОП), как работают федеральная и территориальные схемы, как рассчитываются нормативы в отрасли.

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“Совсем недавно заработал федеральный проект “Экономика замкнутого цикла”, много было сделано в рамках реформы обращения с отходами. Но мы убедились, что новую экономическую систему невозможно построить без профессионалов, и в наших интересах, чтобы участники отрасли максимально смогли раскрыть свой потенциал. РЭО подготовил для отраслевых работников, госслужащих и учащихся вузов интерактивный образовательный курс из 20 уроков на тему обращения с ТКО от топовых спикеров Российского экологического оператора и ведущих предприятий в сфере обращения с ТКО. Он включает в себя несколько блоков - от РОП до волонтерства, от нормативов до цифровизации, по сути он охватывает все направления деятельности РЭО и даже больше. Надеюсь, что каждый, кто начнет изучать курс, получит практическую пользу и как можно скорее применит новые знания в деле. Удачи!” - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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На уроках слушатели узнают, как законодательно регулируется сфера обращения с ТКО и экономики замкнутого цикла, зачем создаются экотехнопарки, какие перспективы у расширенной ответственности производителей (РОП), как работать с отходами шин, электроники, пластика, стекла, бумаги, текстиля, батареек, что такое федеральная и территориальные схемы обращения с отходами, как финансируется отрасль обращения с ТКО и как привлечь в нее инвестиции, как протекает процесс цифровизации отрасли обращения с ТКО, какую роль в отрасли играют общественные организации и как начать заниматься эковолонтерством, каким образом рассчитываются нормативы в отрасли.

Слушателям расскажут об актуальной законодательной базе, о том, как регулируются тарифы, какие есть правила для регоператоров; о том, как устроено взаимодействие с бизнесом, как устроена финансовая поддержка проектов, об информационных системах, а также раздельном сборе.

«Я всегда подчеркивал, что можно построить тысячи заводов, привлечь миллиарды инвестиций. Но без личной вовлеченности каждого — толку будет мало. Наши лекторы просто и понятно расскажут, как правильно обращаться с основными группами отходов: пластик, бумага, стекло, электролом, шины и так далее», — добавил Денис Буцаев.

Уроки представляют собой видеоролики, которые длятся по 20-30 минут. В уроках представлены графические материалы по разным темам. Ознакомиться с материалами можно по ссылке на сайте РЭО. https://reo.ru/green-course