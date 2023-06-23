Экология 23 июня 2023, 09:27 Россиянам посоветовали брать в магазины авоськи

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При посещении магазина лучше брать с собой сумку или авоську, чтобы не использовать пластиковые пакеты. Такое мнение выразил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«Мы предлагаем использовать многоразовые сумки, в том числе авоськи, тем более что они в настоящее время выполняют достаточно интересную эстетическую функцию. Многие перешли на использование этих сумок из ткани против одноразовых пакетов», — сказал он и добавил, что они «удобнее и экологичнее».

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