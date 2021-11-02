Россиянам пообещали всплеск тепла на этой неделе

На этой неделе практически на территории всей России ожидается необычный всплеск тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Очень интересная ситуация прогнозируется в субботу. На всей территории страны температурные аномалии будут положительными. Исключение составят только самый юг Сибири: Забайкальский край, юг Иркутской области, Хакасия. Совершенно небольшая территория», — сказал он в беседе с ТАСС.

В субботу, 6 ноября, температура прогнозируется выше нормы на 6-10 градусов прогнозируется 6 ноября практически на всей территории России. По словам синоптика, это связано с господством атлантических воздушных масс на территории страны. Максимальные аномалии ожидаются в Красноярском крае, Магаданской области и на востоке Якутии.

Накануне начальник отдела метеорологических прогнозов Уралгидрометцентра Анна Мишарина рассказала, что значительное похолодание придет в Свердловскую область. Скорость ветра составит до девяти метров в секунду, а температура упадет до отметки в -20 градусов.