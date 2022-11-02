Россиянам пообещали теплый ноябрь | 360°

Экология 02 ноября 2022, 14:42 Россиянам пообещали теплый ноябрь Глава Гидрометцентра Вильфанд: ноябрь будет теплее нормы в ряде регионов России Unsplash

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В ряде регионов России, в том числе Архангельской области, Карелии и Коми, температура воздуха в ноябре будет выше нормы. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его прогнозу, относительно тепло будет и в Вологодской области, на севере Приволжского федерального округа, в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке. На остальных территориях температурный фон останется в пределах нормы для этого месяца. При этом ни в одном субъекте Российской Федерации не ожидается аномального холода.

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Количество осадков в большинстве регионов также будет нормальным для ноября.

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Ранее в Гидрометцентре обещали плюсовые температуры в Петербурге в первой и второй декадах последнего осеннего месяца.

Ноябрьские праздники в Центральной России будут безветренными и в основном сухими — небольшие осадки вероятны лишь в воскресенье, написал RT со ссылкой на ведущего метеоролога Гидрометцентра Марину Макарову. Днем будет до +5 градусов, ночью — от 0 до -5.