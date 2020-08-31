Россиянам пообещали суровую зиму. Виновата летняя жара

«Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето. Морозы окажутся серьезными, но не думаю, что они продлятся всю зиму. Судя по долгим дождям, будут и оттепели. Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже. Я думаю, в этом году в ноябре зима уже начнется», — приводит издание слова собеседницы.

Пестрякова добавила, что осень в этом году будет прохладной. Теплая погода продержится только в сентябре. Потом начнется постепенное похолодание, однако точного прогноза на осень пока нет.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что «бабье лето» этой осенью может наступить в любой день сентября или в начале октября. Осеннее потепление не привязано к определенной дате. Наступит оно после череды дождливых и прохладных дней.