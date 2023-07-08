Экология 08 июля 2023, 00:27 Россиянам пообещали повторение рекордной летней жары Вильфанд: летом 2023 года мир ждут новые температурные рекорды РИА «Новости»

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Зафиксированный 6 июля рекорд среднемировой температуры — не последний, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В разговоре с РИА «Новости» он отметил, что новые могут быть уже этим летом.

Самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений стал четверг, 6 июля. Среднемировая температура составила 17,23 градуса Цельсия, следует из данных приложения для измерения температуры американского университета Мэна.

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«В ближайшем будущем нас ждут новые температурные рекорды, может быть еще этим летом», — отметил Вильфанд.

Такой рост температуры, по словам синоптика, связан с глобальным потеплением. Оно вызвано антропогенными выбросами парниковых газов. В целом, как напомнил Вильфанд, последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений.

Еще одной причиной, по которой этим летом возможен новый рекорд, может быть явление Эль-Ниньо.

«В перуанском течении к востоку от экватора Тихого океана происходит повышение температуры. Этот эффект распространяется и на другие акватории Тихого океана, а также на Атлантику», — объяснил синоптик.

По словам Вильфанда, в последние два года происходило похолодание — это обратное Эль-Ниньо явление. Теперь, как добавил синоптик, пришло время для потепления.