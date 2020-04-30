Россиянам пообещали «положительные погодные аномалии» в мае

Последний месяц весны пройдет в России при положительных температурах выше нормы. Однако на европейской части России, Урале и в Западной Сибири это превышение будет значительным. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На всей территории страны будут положительные аномалии от среднемесячной температуры», — заявил он.

При этом он уточнил, что Уралу и южной части Западной Сибири стоит приготовиться к серьезным повышениям выше обычных значений. В европейской части страны такие аномалии коснутся Ростовской области, Краснодарского края и восточной части Коми.

Ранее Роман Вильфанд предсказал России очень жаркое лето. При этом он отметил, что велика вероятность лесных пожаров четвертого и пятого уровней. Он отметил что уже в апреле количество возгораний на территории лесных массивов оказалось очень большим и превысило среднее значение за последние пять лет.

По данным на минувшую среду, самым пострадавшим регионом, где уже сейчас бушуют лесные пожары, оказался Забайкальский край. Всего по России зафиксировали 92 очага возгорания лесов. Огонь распространился уже на 60 800 гектаров.