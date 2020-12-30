Россиянам пообещали переменчивую погоду в первые дни 2021 года

Первые дни нового года в Европейской России будет переменчивая погода. Также ожидаются скачки давления. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Циклоническая деятельность будет совершенно однородна на западе Европейской России. Запад центрального Черноземья, Брянская, Тверская, Новгородская, Калининградская, Мурманская, Карелия везде температура в новогоднюю ночь будет выше нулевой отметки», — передает РИА «Новости» его слова.

Он отметил, что в первые три дня ситуация существенно не изменится. По словам научного руководителя Гидрометцентра, 1 и 2 января прогнозируется похолодание на один—два градуса.

3 января температура днем будет ниже нуля. Также постепенно будет расти давление. До 4 января включительно сильных морозов не ожидается. Вильфанд отметил, что в прошлом году в это время была примерно такая же погода.

Кроме того, в первые дни нового года в Нижегородской области ночью будет от -3 до -6 с постепенным похолоданием на один градус. В Санкт-Петербурге будет ноль градусов до понедельника. А в Крыму и на Черноморском побережье будет теплый Новый год, днем до +15 градусов.

В среду в Москве ожидается -2 градуса гололедица и небольшой снег, уточняет «Газета.ru».