Россиянам пообещали переменчивую погоду в первые дни 2021 года
«Циклоническая деятельность будет совершенно однородна на западе Европейской России. Запад центрального Черноземья, Брянская, Тверская, Новгородская, Калининградская, Мурманская, Карелия везде температура в новогоднюю ночь будет выше нулевой отметки», — передает РИА «Новости» его слова.
Он отметил, что в первые три дня ситуация существенно не изменится. По словам научного руководителя Гидрометцентра, 1 и 2 января прогнозируется похолодание на один—два градуса.
3 января температура днем будет ниже нуля. Также постепенно будет расти давление. До 4 января включительно сильных морозов не ожидается. Вильфанд отметил, что в прошлом году в это время была примерно такая же погода.
Кроме того, в первые дни нового года в Нижегородской области ночью будет от -3 до -6 с постепенным похолоданием на один градус. В Санкт-Петербурге будет ноль градусов до понедельника. А в Крыму и на Черноморском побережье будет теплый Новый год, днем до +15 градусов.
В среду в Москве ожидается -2 градуса гололедица и небольшой снег, уточняет «Газета.ru».