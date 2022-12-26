26 декабря 2022, 03:36
Россиянам пообещали мягкую погоду на Новый год
Синоптик Вильфанд: 80% россиян ждет мягкая погода на Новый год
Мягкая погода ждет 80% россиян в новогоднюю ночь. Причем в Москве и Петербурге возможна даже оттепель, сообщил в разговоре с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«По предварительным расчетам, на 80% территории страны температура прогнозируются около и выше нормы», — сказал он.
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Жителям Московского региона обещают супермягкую погоду. Воздух на улице прогреется до +2 градусов, но местами пройдут небольшие осадки. Снегопада в Новый год не будет, но сугробы к этому времени растаять не успеют. Сейчас средняя высота снежного покрова составляет около 25 сантиметров, а в новогоднюю ночь будет порядка 19 сантиметров.
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«Поэтому снег будет, и это радостно. Можно будет кататься на лыжах, лепить снежную бабу», — отметил Вильфанд.
В Петербурге тоже прогнозируется мягкая погода. Столбики термометров покажут от -2 до +2 градусов. Холодно на Новый год будет в Сибирском федеральном округе. Температура ниже нормы ожидается в Красноярском крае, Омской, Новосибирской и Тюменской областях. В Якутии температура будет на четыре-пять градусов выше нормы.
Прогноз погоды
Роман Вильфанд
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