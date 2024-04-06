Экология 06 апреля 2024, 04:46 Россиянам пообещали майскую погоду Синоптик Вильфанд: в большинстве регионов в ближайшие дни будет майская погода РИА «Новости»

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В большей части российских регионов ожидают температуру воздуха выше климатической нормы на два-шесть градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА «Новости».

«Если усреднить температуру за выходные дни и за первую половину следующей недели, то в Центральной России температура на четыре-шесть градусов выше нормы <…> Начиная с понедельника температура будет майская», — сказал он.

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Синоптик отметил, что в Астраханской, Ростовской областях и Приволжском федеральном округе температура будет выше нормы на два-четыре градуса. В Омской, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Томской, Сахалинской областях, Алтайском крае, на юге Красноярского края, в Хакасии, в Приморском, Хабаровском краях прогнозировали температуру на четыре-пять градусов выше среднего показателя.

Ранее синоптики пообещали ростовчанам потепление до +21 градуса на следующей неделе. Ночью ожидают до +8 градусов. На улице должно быть солнечно, порывы ветра достигнут шесть метров в секунду. В выходные с 6 по 5 апреля температура будет на отметке +18 градусов. Дождей не прогнозируется.