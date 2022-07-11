Россиянам пообещали ливни с грозами в ближайшие дни

Жителей сразу нескольких регионов России ждут ливни и грозы в ближайшие дни. Об ухудшении погоды предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В понедельник в Карелии, Псковской, Новгородской, Ленинградской областях сильный грозовой дождь, а во вторник — ливни, гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду», — сказал синоптик в разговоре с ТАСС.

Он добавил, что 11 июля сильные осадки и грозы накроют Мурманскую, Смоленскую, Тверскую, Белгородскую, Брянскую и Курскую области. При этом в Воронежской области может выпасть град. При грозе скорость ветра будет достигать до 18 метров в секунду.

Непогода прогнозируется и в Ростовской области с Краснодарским краем. Там тоже будут ливни с градом и грозами. Максимальная скорость ветра составит 22 метра в секунду. О сильном дожде 12 июля Вильфанд предупредил жителей Калининградской и Калужской областей.

Пока одни регионы будет заливать, жители ряда областей будут изнывать от жары. В Астраханской области воздух на улице прогреется до +41 градуса. Столбики термометров в Воронежской области покажут до +36 градусов, а в Тамбовской — до +35 градусов.