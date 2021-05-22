Россиянам пообещали хороший урожай томатов и капусты, несмотря на скачки температуры

Каждый год один или несколько видов растений приносит гораздо больше плодов, чем другие. В этот раз россиян ждет большой урожай томатов и капусты. Многие переживали, что растения погибнут из-за резких скачков температуры, но такие погодные условия оказались для них удачными.

Об этом «360» рассказала автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина.

«В каждом году какая-то культура особенно отличается, я замечаю, опыт такой. Каждый год или на огурцы урожай, или на помидоры, или на капусту. По погодным условиям какая-то культура любит именно эти погодные условия. В этом году капуста и помидоры. Им нравится такая погода, дождей много было, она любит воду. Урожай этих культур точно будет высоким», — подчеркнула она.

Ганичкина отметила, что сейчас помидоры уже зацвели, это очень рано. Их высадили в этом месяце и переживали, что температура резко меняется. Однако им но им все нравится. Несмотря на хороший рост овощей, важно не забывать укрывать урожай, отметила собеседница.

Она уточнила, что урожай нельзя оставлять раскрытым, если синоптики обещают, что температура ночью опустится до трех-четырех градусов тепла. При этом просто положить сверху растений укрывной материал недостаточно — он слишком тонкий и не сможет самостоятельно спасти урожай от замерзания.

«Растения поливают теплой водой с вечера — градусов 40, потому что в воде никогда ничего не замерзнет. Потом накрывают укрывным материалом, затем пленкой. Почва испаряет влагу, в тумане растения спасаются даже при −2 градусах. А если на сухую почву набросить только тонкий укрывной материал, все погибнет», — подчеркнула Ганичкина.