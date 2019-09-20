Россиянам пообещали холодный февраль и теплый март

«В целом за шесть месяцев холодного полугодия (с октября по март) на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений», — сказано в сообщении.

В октябре температуры будут ниже нормы на юге Сибири и Дальнего Востока. В следующем месяце по всей стране ожидается умеренная погода. Выше нормы показатели будут только в полярных районах России.

Первый месяц зимы принесет для большей части государства средние показатели температуры. Выше нормы значения синоптики прогнозируют на севере Урала и Сибири, немного ниже — юг Западной Сибири.

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за заморозков Подробнее

Январь станет месяцем средних температур для всех регионов, кроме Северо-Западного федерального округа, где показатель будет ниже нормы. Более высокие температуры установятся на севере Якутии.

«Февраль ожидается холоднее прошлогоднего в Центральном федеральном округе и на большей части Северо-Западного федерального округа», — рассказали в Росгидромете.

По словам метеорологов, март принесет россиянам тепло, так как температуры на всей территории будут около или выше климатической нормы.