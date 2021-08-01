Россиянам пообещали «хлябистый» август

Август в Центральной России будет дождливым и умеренно теплым. Об этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА «Новости».

Август будет противоположный июлю, по словам метеоролога. То есть дождливый и умеренно теплый. Такую погоду в старину называли «хлябистой», сказал Тишковец.

«Месяц вернет долг за засушливую середину лета», — отметил специалист.

Температура на большей части Среднерусской равнины в августе если и поднимается выше нормы, то лишь на 0,3-0,8 градуса. Зато август в Центральной России будет на 40-60% дождливее, а на юге и в Черноземье может выпасть в 1,6-1,8 раза больше осадков.

«Свыше половины месячного объема прольется уже за первую десятидневку! Летний хронометр запустит обратный отсчет», — сказал синоптик.

Температурные показатели ко второй половине августа вернутся к климатической норме. Ночью столбики термометра покажут +8…+13 градусов, а днем до +18…+23 градусов.

Жителей Подмосковья ранее предупредили о дожде с грозой и порывистым ветром 2 августа.