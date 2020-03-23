Россиянам пообещали «генеральное наступление весны» уже на этой неделе

В понедельник, 23 марта, центр России еще будет во власти холодного антициклона. Из-за северного ветра днем столбики термометров поднимутся только до нуля, а ночные значения и вовсе будут отрицательными.

Но с каждым днем за окном будет теплеть и к четвергу воздух прогреется до +10, а в некоторых регионах — и до +12 в дневные часы. При этом ночью и утром стабильно — около нуля градусов.

К пятницу, 27 марта, в Москве и Подмосковье можно ожидать вполне весеннюю погоду — синоптики прогнозируют +15 градусов и солнце.

Как ранее рассказал Роман Вильфанд, пока температура немного отстает от среднегодовых значений марта. Но «генеральное наступление весны» ожидается в ближайшие недели.