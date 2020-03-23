Россиянам пообещали «генеральное наступление весны» уже на этой неделе
На европейскую часть страны идет мощный антициклон. Он станет причиной потепления во всем центральном регионе. Как рассказал РИА «Новости» глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, настоящая весна придет к концу рабочей недели.
В понедельник, 23 марта, центр России еще будет во власти холодного антициклона. Из-за северного ветра днем столбики термометров поднимутся только до нуля, а ночные значения и вовсе будут отрицательными.
Но с каждым днем за окном будет теплеть и к четвергу воздух прогреется до +10, а в некоторых регионах — и до +12 в дневные часы. При этом ночью и утром стабильно — около нуля градусов.
К пятницу, 27 марта, в Москве и Подмосковье можно ожидать вполне весеннюю погоду — синоптики прогнозируют +15 градусов и солнце.
Как ранее рассказал Роман Вильфанд, пока температура немного отстает от среднегодовых значений марта. Но «генеральное наступление весны» ожидается в ближайшие недели.