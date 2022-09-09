Россиянам пообещали бабье лето после 19 сентября | 360°

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Россиянам пообещали бабье лето после 19 сентября

Синоптик Шувалов: бабье лето придет в Центральную Россию после 19 сентября

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Бабье лето придет в Центральную Россию после 19 сентября. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Бабье лето у нас в принципе по прогнозу рассчитывается с 19 по 26 сентября. Очень похоже на то, что именно на эту неделю придется долгожданное бабье лето — период теплой и сухой погоды продолжительностью не менее трех-пяти дней, которого все ждут с 1 сентября», — сказал он.

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С 12 сентября погода войдет в климатическую норму — температура воздуха днем начнет подниматься, а ночью опускаться.

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителям Подмосковья в ближайшее время не стоит ожидать грибной поры из-за плохой погоды. Грибы начнут расти, если в регионе потеплеет и будут осадки.

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