Россиянам пообещали бабье лето после 19 сентября | 360°

Экология 09 сентября 2022, 08:11 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам пообещали бабье лето после 19 сентября Синоптик Шувалов: бабье лето придет в Центральную Россию после 19 сентября

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Бабье лето придет в Центральную Россию после 19 сентября. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Бабье лето у нас в принципе по прогнозу рассчитывается с 19 по 26 сентября. Очень похоже на то, что именно на эту неделю придется долгожданное бабье лето — период теплой и сухой погоды продолжительностью не менее трех-пяти дней, которого все ждут с 1 сентября», — сказал он.

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С 12 сентября погода войдет в климатическую норму — температура воздуха днем начнет подниматься, а ночью опускаться.

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителям Подмосковья в ближайшее время не стоит ожидать грибной поры из-за плохой погоды. Грибы начнут расти, если в регионе потеплеет и будут осадки.

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