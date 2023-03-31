Экология 31 марта 2023, 10:50 Россиянам планируют запретить выбрасывать золу в мусорные баки

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РЭО предложил усилить контроль за выбросом золы в мусорные баки

Российский экологический оператор (РЭО) выступил с предложением к Минстрою рассмотреть возможность разработки и внедрения мер по усилению контроля за соблюдением требований к накоплению золы. Основанием послужил новый рост числа сообщений о возгораниях по стране мусоровозов, автомобилей, жилых домов и иных построек, вызванных недобросовестным выбросом горячей тлеющей золы.

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В течение февраля-марта десятки таких случаев зафиксированы в Удмуртии, Хакасии, Бурятии, Забайкальском крае, Алтайском крае, на Дальнем Востоке, в Еврейской автономной области.

Зола может оставаться пожароопасной более суток за счет мельчайших частиц, которые способны разогреть до тления уже остывшие угли. Все чаще неправильное обращение с отходами от сжигания твердого топлива становится причиной возгораний мусорных контейнеров и мусоровозов преимущественно в частном жилом секторе и является одной из серьезных проблем.

Зачастую несознательные жители в нарушение Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156, высыпают тлеющую золу напрямую в емкости для складирования твердых коммунальных отходов, из-за чего происходит возгорание последних, а уже загруженные в мусоровоз отходы могут вызвать возгорание специальной техники. Также имеется риск перехода огня на автомобили или другие объекты, расположенные рядом с объектами складирования.

«В целях предотвращения негативных сценариев необходимо оборудование отдельных мест складирования для районов с индивидуальной жилой застройкой, использующих печное отопление. И, конечно, важна сознательность граждан в вопросе правильной утилизации. Если же посмотреть глобально, то ежегодно в России образуется больше 20 тонн золошлаковых отходов. Поэтому в рамках утвержденного Правительством РФ Комплексного плана к 2035 году объем утилизации отходов угольных электростанций и котельных должен достичь показателя не менее 50%. Таким образом, мы сможем заместить до 15 млн тонн природных ресурсов за счет вторичного применения золошлакового сырья. В этой связи важно также вовлекать в хозяйственный оборот золу, образованную в домашних хозяйствах и на объектах малой теплоэнергетики», — прокомментировал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«РЭО предлагает разработать меры с нуля, чтобы в результате этой большой совместной работы была создана удобная система, при которой отходы утилизируются правильно. Поэтому в первую очередь нужно продумать и внедрить систему сбора золы, а потом, при ее наличии, уже настраивать другие механизмы, направленные на обеспечение вовлечения золы в хозяйственный оборот, включая золу, образованную в домашних хозяйствах и на объектах малой теплоэнергетики», — рассказал директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

Складирование золы, образованной на объектах теплоэнергетики, в том числе объектах малой теплоэнергетики, в необорудованных местах также является потенциально пожароопасным. Такие способы обращения являются недобросовестными

и халатными. Поэтому РЭО указывает, в том числе на необходимость обеспечивать охлаждение золы и ее правильное хранение в изолированных контейнерах (в случае сравнительно небольшого объема образования) вдали от горючих материалов.