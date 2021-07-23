Россиянам объяснили, какому прогнозу погоды можно верить

Не всегда погода за окном совпадает с прогнозом синоптиков. Самый точный и подробный прогноз всегда составляется на ближайшие сутки. Об этом рассказала начальник отдела метеорологии управления метеорологических разработок ГБУ «Автомобильные дороги» Елена Тимакина.

По словам эксперта, в прогнозе погоды на сутки синоптики максимально точно определяют температуру, количество осадков, облачность, атмосферное давление и силу порывов ветра.

«С увеличением временного периода прогнозирования растут и погрешности в расчетах. Поэтому прогноз на ближайшие три дня сбывается в 80-85% случаев, а прогноз на пять-десять дней точен лишь на 50-70%», — процитировало Тимакину РИА «Новости».

Метеоролог подчеркнула, что чаще всего люди неправильно понимают информацию о количестве осадков. Многие считают, что фраза о «50% вероятности осадков» означает, что или дождь пойдет, или нет.

«Хотя на самом деле это может означать, что на половине территорий Москвы дождь пойдет, а на остальных участках — нет», — пояснила Тимакина.

Она добавила, что если уточнений в прогнозе нет, то стоит найти другой источник информации. Эксперт отметила, что сложнее всего предсказывать грозу, ливень или град. Эти метеорологические явления можно спрогнозировать примерно за шесть часов до их начала.