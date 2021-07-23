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    23 июля 2021, 04:58

    Россиянам объяснили, какому прогнозу погоды можно верить

    Дарья Бунякова

    Не всегда погода за окном совпадает с прогнозом синоптиков. Самый точный и подробный прогноз всегда составляется на ближайшие сутки. Об этом рассказала начальник отдела метеорологии управления метеорологических разработок ГБУ «Автомобильные дороги» Елена Тимакина.

    Россиянам объяснили, какому прогнозу погоды можно верить

    По словам эксперта, в прогнозе погоды на сутки синоптики максимально точно определяют температуру, количество осадков, облачность, атмосферное давление и силу порывов ветра.

    «С увеличением временного периода прогнозирования растут и погрешности в расчетах. Поэтому прогноз на ближайшие три дня сбывается в 80-85% случаев, а прогноз на пять-десять дней точен лишь на 50-70%», — процитировало Тимакину РИА «Новости».

    Метеоролог подчеркнула, что чаще всего люди неправильно понимают информацию о количестве осадков. Многие считают, что фраза о «50% вероятности осадков» означает, что или дождь пойдет, или нет.

    «Хотя на самом деле это может означать, что на половине территорий Москвы дождь пойдет, а на остальных участках — нет», — пояснила Тимакина.

    Она добавила, что если уточнений в прогнозе нет, то стоит найти другой источник информации. Эксперт отметила, что сложнее всего предсказывать грозу, ливень или град. Эти метеорологические явления можно спрогнозировать примерно за шесть часов до их начала.