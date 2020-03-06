Россиян ждут новые температурные рекорды на 8 Марта

Праздничные дни порадуют россиян не только дополнительным выходным, но и хорошей погодой. Синоптики обещают, что будет тепло, а в некоторых регионах обновятся температурные рекорды.

«В праздничные дни теплый воздух из Южной Европы продолжит поступать на Русскую равнину. Обновятся давние температурные рекорды, на юге установится по-настоящему летняя погода», — сказано на сайте центра погоды «Фобос».

Так, жителям Краснодара, Ялты и Ростова-на-Дону обещают от +19 до +24 градусов. 8 марта в этих городах будет не только теплым, но и солнечным. В Белгороде, Курске и Воронеже синоптики обещают от +12 до +16 градусов. Небольшие дожди пройдут только в западных регионах.

Незначительные осадки ожидаются и на Верхней Волге. В Нижнем Новгороде праздник принесет до +8 градусов, а на следующий день будет теплее на два градуса. В Пензе и Саранске столбики термометров покажут до +7 градусов, а 9 марта — до +12. Жителям Астрахани обещают +10 и +14 градусов в понедельник.

Не обойдет тепло и москвичей, в столице будет +9…+11 градусов, правда, возможен небольшой дождик. До +8 градусов синоптики обещают 11 марта. А вот в Петербурге будет холоднее. Воздух прогреется только до +4 градусов на 8 Марта, а затем повысится на два градуса — до +6.

Похожая картина и на Урале. Жители Тюмени и Челябинска ощутят +2…+5 градусов и могут увидеть снег с дождем. В Екатеринбурге — около нуля. Минусовые температуры ожидаются в Омске, где будет -5. В Новосибирске будет -3…-5, в Красноярске — до -8 градусов.