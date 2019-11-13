Россиян ждут аномальные холода на этой неделе

По словам собеседницы издания, из Арктики в центральную Сибирь направляется антициклон — именно он и принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.

«Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель. На юге Алтайского края ветер почти штормовой. На севере Республики Алтай сильный снег», — рассказала Паршина.

Ночью в районе Омска до Алтая местами температура понизится до -30 градусов. Днем до -15 градусов. В Свердловской области ночью до -25 градусов, а днем до -13 градусов. На севере Иркутской области ожидается абсолютный рекорд — столбик термометра опустится до -40 градусов. Очень холодно также будет в Архангельской области, в Ненецком автономном округе и Республике Коми.

В Центральной России и в Москве никакого снега синоптики не обещают. Температура воздуха постепенно начнет снижаться, однако всю неделю все равно будет на несколько градусов выше нормы.