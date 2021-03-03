Россиян ждет аномальное похолодание 6 марта

Аномальный холод придет в Москву и регионы северо-запада России в субботу, 6 марта, а уже на следующий день он распространится почти на всю европейскую территорию страны.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС, температура будет ниже нормы на 2-8 градусов.

«В субботу, 6 марта, ночные температуры будут от девяти до 14 градусов мороза, дневные — около пяти градусов мороза. В воскресенье похолодание чуть замедлится, затем опять наступит понижение. Температура будет ниже нормы на три градуса в субботу, близка к норме в воскресенье и на два-четыре градуса ниже нормы в понедельник. Отрицательные аномалии затронут всю северную половину европейской территории с субботы», — рассказал синоптик.

Аномалии будут еще заметнее, по словам Вильфанда, в Северо-Западном федеральном округе и на севере Урала. Там температура будет ниже нормы на 4-8 градусов. С воскресенья, 7 марта, аномальный холод распространится почти на всю европейскую территорию России. Метеоролог отметил, что исключением будут только Ростовская область, Ставрополье и регионы, которые расположены на Нижней Волге. В этих местах температура будет около нормы.

В Москве при этом температура будет ощущаться еще ниже, чем на столбиках термометров, поскольку прогнозируется сильный ветер, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду.

Прошедшая зима в России выдалась очень холодной и снежной. Сейчас количество снега все еще остается выше нормы, а значит есть вероятность, что такой температурный фон может задержаться и перейти на апрель. «360» разбирался, повлияет ли такая суровая зима на предстоящие весну и лето, и ждать ли россиянам снова аномальных температур.