Россиян заверили, что домашние пауки не представляют никакой опасности

Арахнолог, член палеонтологического института РАН Кирилл Еськов заверил портал News.ru, что в российских широтах не водятся пауки, которые могли бы представлять серьезную опасность.

«Если вы едете в тропики, то там кое-кто может забежать в дома, но важно отметить, что и там ядовитые пауки не являются постоянными обитателями жилищ, так как данные виды пауков живут преимущественно в джунглях, — обратил внимание специалист.

Он заметил, что пауки выполняют много полезных функций в доме, в частности, они ловят «всякую дрянь». Еськов назвал этих членистоногих безобидными и полезными сожителями людей и призвал не трогать их.