Экология 11 апреля 2023, 12:04 Россиян призвали воздержаться от выжигания травы на весенних праздниках

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Руководитель противопожарного отдела Greenpeace в России Григорий Куксин рассказал ИА НСН, что жителям страны нужно прекратить по любому поводу жечь траву, поскольку с Пасхи начинается самый пожароопасный период.

«Есть два пика пожароопасности. Один весенний, апрель–май, мы его сейчас проходим. Весной будут гореть практически все южные регионы, где есть открытое пространство. <…> Людям просто надо перестать жечь траву. Тогда у нас больше шансов потушить тех, кто зажег», — подчеркнул Куксин.

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Он добавил, что второй пик пожароопасности наступит в конце лета. По его словам, пожары пойдут на спад во второй половине мая, а в июне будет спокойно, поскольку зеленая трава уже выросла, и лес еще не просох.

«Весной 100% пожаров рукотворные, летом будет 10% пожаров от молний, но они дадут большие площади. Примерно половина российских лесов не охраняется от огня, потому что нет денег», — уточнил специалист.