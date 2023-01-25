Экология 25 января 2023, 14:35 Россиян призвали покупать экологичных чебурашек

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Объем подобных игрушек на полигонах может достигать сотни тонн.

Чебурашки обрели популярность среди детей в России после выхода одноименного фильма в прокате. Большая часть таких товаров произведена из материалов, не подлежащих переработке, таким образом, они рискуют оказаться на полигоне и разлагаться десятки лет. Кроме того, игрушки далеки от оригинала, сделаны некачественно, о чем говорит огромное количество негативных отзывов на маркетплейсах. Российский экологический оператор призвал покупателей обращать внимание на состав таких игрушек и отдавать предпочтение более экологичным и качественным товарам, которые прослужат долго либо могут быть переработаны.

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«Одними из самых экологичных игрушек являются деревянные, но чебурашка тем и популярен, что он мягкий милый зверек. Как правило, мягкие игрушки производятся из искусственного меха, наполнители представляют собой синтепон. В теории такие игрушки подлежат переработке, можно найти специальные центры, которые принимают старые игрушки, затем передают их утилизаторам. Но в первую очередь мы хотим призвать граждан с умом подходить к покупке игрушек, которые быстро надоедают детям, ломаются, а затем оказываются на свалках. Игрушки можно и нужно чинить, обмениваться ими, отдавать на благотворительность. Также важно обращать внимание на материалы, из которых сделана игрушка, пластик неизвестного происхождения — переработать невозможно, многокомпонентные изделия на этапе сортировки рискуют быть отправленными на свалку. Желаю каждому малышу найти своего экологичного чебурашку, с которым он еще долго будет играть и развивать у себя экопривычки», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев

Он добавил, что пока игрушки не подпадают под правила расширенной ответственности производителей (РОП). Этот механизм направлен на то, чтобы за утилизацию товаров и упаковки отвечали сами компании. Сделать они это могут через уплату экологического сбора или самостоятельную переработку.

Как правило, игрушки невозможно переработать в том числе из-за сложности отделения фракций друг от друга на сортировках, то есть многокомпонентности, загрязненности отходов игрушки из-за попадания в общий поток смешанных отходов, из-за материалов неизвестного происхождения. В РЭО допустили, что в будущем из-за неперерабатываемости игрушки могут попасть в перечень РОП и начать облагаться экосбором.

Ранее РЭО обратил внимание на другие популярные среди детей игрушки — Хагги Вагги. Из-за своего многокомпонентного состава они не подлежат утилизации. При этом они могут загрязнять окружающую среду, так как в них содержатся вредные вещества.