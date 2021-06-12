Россиян призвали отмечать День России без одноразовой посуды

Российский экологический оператор (РЭО) обратился к россиянам ко Дню России, из-за которого грядут длинные выходные. Глава компании Денис Буцаев призвал отметить праздник без использования одноразовой пластиковой посуды.

«Такой территории, удивительной природы, как в нашей стране, нигде нет. Если захотите отправиться за город в День России, то не берите с собой одноразовую пластиковую посуду. Их переработка невозможна! И не поможет даже то, что вы их помоете и оставите в контейнере для вторичного сырья», — заявил Буцаев.

Он объяснил, что приборы невозможно извлечь из остальных отходов при сортировке, чтобы затем отправить их на переработку. Из-за этого такой мусор отправится на полигоны, где будет разлагаться не одну сотню лет. В качестве альтернативы Буцаев предложил использовать столовые приборы из бумаги, дерева или материалов растительного происхождения.

«Если мы и дальше будем бездумно тратить ресурсы, вместо того чтобы присоединяться к осознанному потреблению, то следующие поколения уже не смогут также наслаждаться отдыхом на природе. Поэтому призываю отказаться от одноразовой посуды и в эти выходные, и в последующие», — сказал глава ППК РЭО.

В госкорпорации отметили, что на законодательном уровне готовится запрет неперерабатываемого пластика и трудноизвлекаемых видов отходов. В перечень могут войти одноразовые столовые приборы из пластика, а также одноразовые трубочки и ватные палочки.

На этой неделе Министерство природы России представило общественности изменения в закон «Об отходах производства и потребления». По ним с следующего года должны будут ввести 100-процентный норматив утилизации для упаковки. Документ оценили эксперты отрасли.