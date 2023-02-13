Экология 13 февраля 2023, 09:52 Россиян призвали отказаться от валентинок

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Если каждый десятый купит бумажную открытку, в стране образуются 280 тонн отходов.

Российский экологический оператор призвал использовать в качестве поздравления в День всех влюбленных электронные открытки. От бумажных стоит отказаться. Если каждый десятый россиянин купит бумажную открытку 14 февраля, то на следующий день в стране образуется 280 тонн бумажных отходов. При этом не все их них можно будет переработать, так как открытки с метализированным покрытием не могут быть переработаны.

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«Каждый праздник несет за собой рост объема отходов. Подарки плодят отходы упаковки, а если это маркетинговые праздники, как День святого валентина или Хэллоуин, то люди чаще покупают одноразовые предметы, которые потом отправляются в мусорный бак. Конечно, надеемся, что открытки к таким не относятся, ведь это память на долгие годы. Но не можем не порекомендовать всем влюбленным в их день отказаться от бумажных валентинок и отдать предпочтение электронным аналогам открыток. Если все же хочется подарить бумажную валентинку, то после праздника ее вместе с другой макулатурой следует сдать в переработку. Картон и бумагу можно выбрасывать в контейнер для раздельного сбора отходов. Всего в России ежегодно образуется около 7,8 млн тонн макулатуры, из них пригодно для переработки 7,2 млн тонн», — сказал Денис Буцаев.

В России действует около 90 крупных предприятий, осуществляющих переработку макулатуры. Отрасль обеспечивает занятость 35 тысяч человек. Налоговые отчисления предприятий отрасли составили около 30 млрд рублей в 2021 году.

«Для того, чтобы открытка могла быть легко переработана, необходимо выбирать продукцию с отсутствием металлизированного покрытия, избегать фото-открыток, и в целом отдавать предпочтение открыткам с минимальным количеством покрытий и с ограниченным использованием краски», — отметил исполнительный директор «Лиги переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев.

Совокупно предприятия отрасли перерабатывают около 4-4,5 миллиона тонн пригодной для переработки макулатуры или примерно 60% от образования. При этом в России перерабатывается 89% всех отходов упаковки из гофрированного картона, которая является самой популярной в стране.

Основными продуктами, производимыми из макулатуры, являются макулатурный тарный картон, применяемый в производстве упаковки из гофрированного картона, строительные материалы на основе картона (гипсокартон, рубероид), санитарно-гигиенические изделия (туалетная бумага, бумажные полотенца).

Относительно новым направлением является производство различных изделий из пульпекартона (формованного бумажного волокна), в том числе лотков, контейнеров для упаковки овощей, фруктов, грибов и ягод и других продуктов — это экологичная альтернатива пластиковой упаковке по более выгодной цене, которая все чаще встречается на полках магазинов.