Россиян призвали ограничить покупки симпл-димплов и поп-итов

Данные поисковых запросов «поп ит» в Яндексе показывают, как сильно за эту весну вырос интерес людей к модной игрушке: 440 тысяч показов в марте против 2,2 миллионов в мае. Между тем, популярность таких трендовых игрушек, как правило, краткосрочна (вспомним спиннер). И после того, как поп-иты надоедят, они отправятся прямиком на полигон, поскольку не перерабатываются. В Российском экологическом операторе призвали к осознанному потреблению и попросили быть ответственнее при покупке игрушек.

Поп-иты и симпл-димплы — это антистресс-игрушки. Поп-ит чаще всего производится из силикона, в составе симпл-димпла — ABS-пластик. И хотя чисто теоретически эти материалы должны перерабатываться, в реальности это не так. Для переработки силикона в России пока нет достаточно развитой инфраструктуры. А пластик невозможно выделить из состава и отправить на переработку — это неотделимая часть игрушки. Поэтому когда тренд угаснет, модные поп-иты и симпл-димплы бесславно отправятся на полигоны.

«Призываем ответственно относиться к покупкам, особенно к покупкам таких бесполезных вещей, не только взрослых, но и детей. При этом дети — это наша надежда, поскольку они гораздо быстрее улавливают экологические инициативы и поддерживают осознанные привычки», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Каждый год в России образуется около 60 миллионов тонн ТКО, примерно шестая часть которых — это полимерные отходы.При этом на захоронение в нашей стране отправляется 94% твердых коммунальных отходов.

«К 2030 году, согласно нацпроекту „Экология“, мы должны прийти к 100%-й сортировке отходов. Это позволит снизить объем захоронений минимум на 50%. Мощным двигателем к этой цели станет законопроект о расширенной ответственности производителей, который вступит в силу с 2022 года», — заключил Денис Буцаев.

Ранее Российский экологический оператор (РЭО) обратился к россиянам ко Дню России, из-за которого грядут длинные выходные. Глава компании Денис Буцаев призвал отметить праздник без использования одноразовой пластиковой посуды.