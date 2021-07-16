Россиян призвали сдавать на переработку одноразовые мангалы из-за вреда природе

Российский экологический оператор (РЭО), курирующий мусорную реформу, обратился к россиянам с просьбой не бросать одноразовые мангалы на природе и отправлять их в бак для вторсырья. Сроки разложения этих изделий могут достигать как минимум 10 лет.

«Мы призываем ответственно подходить к использованию таких мангалов и ни в коем случае не оставлять их брошенными, их обязательно нужно выбрасывать в контейнер для вторсырья. Так ценное сырье — металл — отправится на переработку. Ещё лучше — пользоваться многоразовыми мангалами, если есть такая возможность», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

По его словам, одноразовый мангал весит около 500 граммов, и если бросить на природе тысячу таких, то это уже будет 500 килограммов отходов, которые будут разлагаться не менее 10 лет. Кроме того, соединения цинка, олова и железа, которые могут быть в составе мангалов, угрожают окружающей среде и животным.

При этом одноразовый мангал можно сдать на переработку, положить его в контейнер для вторсырья при раздельном сборе отходов. Во время обработки изделие сначала отсортируют, затем разрежут на куски, очистят от всего лишнего и отправят на переплавку, затем спрессуют в брикеты, уточнили в РЭО.