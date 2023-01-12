12 января 2023, 17:09
Россиян призвали не выбрасывать живые ели в мусорные баки
Эксперт по экологии и ответственному потреблению, руководитель +1Город Максим Голованов в разговоре с «Газетой.ru» объяснил, почему не стоит выбрасывать живые ели в мусорные баки.
Ель, по словам эксперта, должна быть выброшена в специальный бункер большой вместимости. Также не стоит выбрасывать новогоднее дерево в мусоропровод.
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«Бункеры для крупногабаритных отходов есть не везде, кроме того, наказания за неправильную утилизацию хвойных не предусмотрено, поэтому многие пренебрегают правилами», — сказал Голованов.
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Лучше всего сдать живую ель на переработку. Таким образом дерево превратится в полезную щепу и опилки, которые впоследствии будут использованы для благоустройства территорий и создания экологических троп и лыжных трасс.
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