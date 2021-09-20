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    20 сентября 2021, 20:37

    Россиян призвали не пугаться прогнозов о дождях

    Нина Петлинова

    Обильных дождей, о которых предупреждали синоптики, не нужно бояться. Дело в том, что они никогда не бывают такими же интенсивными, как осадки летом. Об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Россиян призвали не пугаться прогнозов о дождях

    Он подчеркнул, что осенью мало кто замечает, если дожди идут ночью. Поэтому очень важно не пугаться их и прогноза погоды.

    «Особенно когда слышишь о каких-то рекордах. Допустим, во Внуково за ночь выпало 15 миллиметров осадков, в Домодедово — 19 миллиметров, в Шереметьево — семь миллиметров, на базовой станции (на ВДНХ — прим. ред.) — 14 миллиметров. Много это или мало? Да, заметные дожди, но это ничего особенного», — отметил синоптик.

    Вильфанд добавил, что над столицей и Московской областью расположились низкие облака. Вместе с моросящим дождем они могли создать впечатление тумана. Он уточнил, что монотонные осадки не прекратятся в столице и во вторник, однако потом дождей станет намного меньше.

    Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал «360», что затяжные дожди продлятся практически всю неделю, но ближе к выходным перестанут быть непрерывными — осадки станут появляться только время от времени, а пасмурное небо начнет проясняться.