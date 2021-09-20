Россиян призвали не пугаться прогнозов о дождях

Обильных дождей, о которых предупреждали синоптики, не нужно бояться. Дело в том, что они никогда не бывают такими же интенсивными, как осадки летом. Об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что осенью мало кто замечает, если дожди идут ночью. Поэтому очень важно не пугаться их и прогноза погоды.

«Особенно когда слышишь о каких-то рекордах. Допустим, во Внуково за ночь выпало 15 миллиметров осадков, в Домодедово — 19 миллиметров, в Шереметьево — семь миллиметров, на базовой станции (на ВДНХ — прим. ред.) — 14 миллиметров. Много это или мало? Да, заметные дожди, но это ничего особенного», — отметил синоптик.

Вильфанд добавил, что над столицей и Московской областью расположились низкие облака. Вместе с моросящим дождем они могли создать впечатление тумана. Он уточнил, что монотонные осадки не прекратятся в столице и во вторник, однако потом дождей станет намного меньше.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал «360», что затяжные дожди продлятся практически всю неделю, но ближе к выходным перестанут быть непрерывными — осадки станут появляться только время от времени, а пасмурное небо начнет проясняться.