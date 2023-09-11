Экология 11 сентября 2023, 04:53 Россиян предупредили об осеннем «языке тепла» Метеоролог Шувалов: аномальное потепление ожидается в северной части России Freepik

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Аномальное потепление ожидает жителей северной части европейской территории России, Северного и Среднего Урала, а также северо-западной Сибири. Такой прогноз в беседе с Ura.ru дал руководитель центра «Метео», метеоролог Александр Шувалов.

В этих регионах температура превысит норму на четыре-пять градусов, что необычно для этих территорий. Это значительное отклонение, отметил специалист.

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«Именно туда вытягивается длинный и ярко выраженный „язык тепла“ из центральной Европы. Аномалии температур от Санкт-Петербурга до Салехарда и Нового Уренгоя будут превышать четыре-пять градусов», — сообщил Шувалов.

В ближайшую неделю в Архангельске воздух прогреется до +12-20 градусов, в Сыктывкаре столбик термометра поднимется до +20 градусов. В Санкт-Петербурге температура до пятницы будет держаться в пределах +22… +24 градусов.

На Среднем Урале начало недели будет «не слишком ярким», воздух прогреется до +16… +18 градусов, но к концу рабочей недели антициклон займет Екатеринбург, Нижний Тагил и Челябинск, столбики термометров поднимутся до +20 градусов.